Vidéo – Patrick Evra devient fou et affole la toile

Patrice Evra commence à se montrer inquiétant. L’ancien joueur de Manchester United s’est à nouveau mis en scène mercredi sur Instagram, cette fois d’une manière assez gênante. Il pose en effet de façon assez lascive avec… une dinde crue, à la veille de Thanksgiving. « Je sais que c’est jeudi, mais pour monsieur ‘I love this game’, c’est Thanksgiving tous les jours. Alors, joyeux Thanksgiving à tous. »Racontons la scène du mieux possible: Evra embrasse son poulet cru à plusieurs reprises, le mord et lui administre même une fessée. A vous de juger, après tout c’est une forme d’humour abstrait… On sait que depuis son départ de l’OM, le latéral gauche est devenu accro aux réseaux sociaux et à sa fameuse formule « I love this game » qu’il répète à l’envie, dans différents tableaux.



Au niveau sportif, alors qu’Evra avait rejoint West Ham en deuxième partie de saison dernière pour n’y disputer que cinq matches. Il demeure sans club lors de cet exercice 2018-2019. A 37 ans, il n’a toujours pas pris sa retraite mais va donc pouvoir profiter comme il l’entend de son Thanksgiving, cette fameuse fête américaine du quatrième jeudi de novembre. On attend la suite.

Regardez !