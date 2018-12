Vidéo - Petite intrusion dans le monde des grévistes de la faim des sortants de l'INSEPS

Le collectif des inspecteurs de la jeunesse et des Sportifs sortant de l’Institut National Supérieur de l’Éducation Populaire et du Sport (INSEPS) a entamé une grève de la faim illimitée depuis mercredi 26 décembre. 48 heures après, la fatigue commence à se lire sur les visages crispés des gréviste qui se sont vus interdire l’accès des locaux du stade Iba Mar Diop où ils ont été formés.



Très déterminés à poursuivre le combat, ces hommes et femmes ont décidé de s’installer devant le portail desdits lieux sous le chaud soleil. Certains sont assis sur des nattes, les mains posées sur la tête, d’autres, plus fatigués, sont allongés couvrant tout le corps à l'aide d'une pagne. Ils préviennent qu’ils comptent aller jusqu’au bout. Leur coordonnateur, Moussa Diallo, prévient que lui et ses camarades vont maintenir leur diète jusqu’à à la satisfaction de leurs doléances . PressAfrik est allé s'enquérir de l'état de ces diplômés qui exigent leur affectation... Regardez !!!