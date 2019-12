Vie de couple de Sadio Mané: les Sénégalaises feront-elles le poids face à la belle rwandaise Kate Bashabe

Le joueur de Liverpool Sadio Mané semblerait avoir tranché le débat qui fait rage entre le Rwanda et le Sénégal. Alors que la question de savoir entre les Sénégalaises et les Rwandaises qui sont les plus belles femmes alimente les discussions les plus folles, l’attaquant international a visiblement clos le débat, selon le site Afrik.com qui affirme au conditionnel que l’international sénégalais aurait une relation amoureuse avec la ravissante Kate Bashabe, d’origine rwandaise.