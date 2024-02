"Ville morte" décrétée ce vendredi : certains quartiers de Dakar déjà dans l'ambiance

En cette veille de l'opération "ville morte" décrétée par la société civile sénégalaise pour faire reculer le Président Macky Sall qui, après le vote de la proposition du report de l'élection présidentielle 2024, restera à la tête du pays jusqu'au 15 décembre 2024, une certaine accalmie est notée dans quelques endroits de la capitale. Une balade effectuée par PressAfrik dans les quartiers de Castor, Derklé et Sicap Liberté… a permis de faire le constat. Les artères menant dans ces zones sont presque calmes. Tous les services et commerces ont presque baissé rideaux. Une situation qui donne à la capitale une allure de « ville morte » avec très peu d’activités. Interrogés, des conducteurs de moto « Jakarta », commerçants et chauffeurs de taxi, affirment que leurs activités tournent au ralenti. « Beaucoup d’activités tournent au ralenti en ce moment. Les rues autrefois ambiantes sont vides. Parce que les gens craignent qu’il y ait de violentes manifestations après que le président Macky Sall ait reporté l’élection présidentielle. Cette décision a plus ou moins un impact sur notre travail », ont-ils pesté. Regardez !



Gnima Ina Badji

div id="taboola-below-article-thumbnails">