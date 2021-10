Vingt-deux (22) cas de dengue détectés à Rosso-Sénégal

Vingt-deux cas de dengue ont été enregistrés dans le district sanitaire de Rosso-Sénégal (nord), où séjournent actuellement des équipes de l’Institut Pasteur et du ministère de la Santé et de l’Action sociale, a annoncé le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Rosso-Sénégal sur la radio régionale de la RTS.



« Tout est parti de 12 cas malades consultés et envoyés à l’Institut Pasteur qui a confirmé la maladie après les tests », a expliqué Alioune Badara Mbacké.



Il assure que « ’tous les efforts sont entrepris pour rompre la chaîne de contamination et éviter la propagation de la maladie ».



La dengue ou « grippe tropicale » est une maladie transmise par la piqûre d’un moustique du genre aedes porteur de l’un des quatre virus de la dengue.



Entre septembre et décembre 2018, le Sénégal avait enregistré 340 cas confirmés de dengue dans huit régions, dont un décès, selon un bilan établi par le ministère de la Santé.



La fin de cette épidémie avait été annoncée le 27 décembre 2018.



Avec Aps