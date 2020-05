Viol, Pédophilie, Détournement de mineure : 4 personnes arrêtées et déférées au parquet

Quatre (4) personnes âgées entre 20 ans et 34 ans, ont été arrêtées à Pointe Sarène, un site touristique situé sur la petite-côte au sud de la commune de M'bour au Sénégal à 100 kms de Dakar, par la brigade de proximité de Nianing (Mbour). Les mis en cause sont poursuivis de viol, pédophilie, détournement de mineure sur une fille de 14 ans, H.S. Ils seront déférés ce jeudi au parquet.



Les faits ont eu lieu le jour de la Korité, dimanche dernier. Au moment où les esprits étaient tournés vers les prières, un des présumés violeurs, Lamine Ndiaye, âgé d’une vingtaine d’années, peaufinait un plan pour coucher avec la jeune H.S. A l’abri des regards indiscrets, ils eurent des rapports sexuels non protégés. Après avoir satisfait sa libido, le jeune Ndiaye offre quelques monnaies à la jeune fille.



Malheureusement pour lui, un témoin qui observait la scène, a alerté les limiers. Arrêté, Ndiaye reconnaît avoir entretenu des rapports sexuels avec la jeune fille.



La victime, malgré son jeune âge (14 ans), n’était pas vierge. Etonnés, les gendarmes décident de pousser l’enquête. Auditionnée, elle balance trois autres individus nés entre 1990 et 2000.



La fille ne jouait pas de toutes ses facultés mentales. Et à chaque fois que l’occasion se présentait, ces individus s’isoler et abuser d’elle.