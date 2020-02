Viol-Pédophilie: la nouvelle loi envoie directement le "maître coranique" et Olivier B. Sylvain devant la Chambre Criminelle

Placés sous mandat de dépôt, mercredi par le Doyen des Juges d'instruction, Mouhammed Abibou Guèye, le « maître coranique » de Ouakam et Olivier B. Sylvain, le responsable de la Cellule performance de l'Académie de football Dakar Sacré-Cœur risquent gros.En effet, le viol qui n'est plus considéré au Sénégal comme un simple délit, passible de cinq à dix ans de prison, les mis en cause s'acheminent directement à la Chambre Criminelle de Dakar, avec la nouvelle loi qui criminalise leur forfaiture.L'Assemblée nationale sénégalaise a voté le 30 décembre dernier à l'unanimité et par acclamation le projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie et a été officiellement promulguée par le Président Macky Sall 10 janvier 2020.Ce projet de loi avait d’abord été adopté en Conseil des ministres le 27 novembre dernier. Il s’agit d’une loi modifiant celle du 21 juillet 1965, portant sur le Code pénal, relative notamment aux chapitres visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie avec des peines pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.Pour rappel, Mouhamed Habibou Gueye, se disant maître coranique, domicilié à Ouakam est accusé pour viol sur mineurs âgés de moins de 13 ans, pédophile, détournement de mineurs, acte contre nature et charlatanisme. Et quant au responsable de la cellule performance de l'Académie de football Dakar Sacré-Cœur. Olivier B. Sylvain est accusé d'abus sexuels sur sept (7) joueurs mineurs de 13 à 15 ans.