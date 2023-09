Viol collectif à Ouakam: deux étudiants étrangers se relaient sur une fille de 19 ans après l’avoir droguée

Une affaire de viol collectif secoue le quartier de Ouakam. Deux étudiants étrangers, Dominique Nguemani Nintcheu et Anani Hyris Montecho sont accusés d'avoir drogué et violé une étudiante étrangère de 19 ans, K. Diallo.



Selon les informations de L’Observateur, l'histoire racontée par la victime remonte au mois d'août 2023. Elle a affirmé avoir rencontré Dominique, âgé de 24 ans, sur le site de rencontre Badoo, après quoi ils ont échangé leurs numéros de téléphone.



Le 28 août 2023, celui-ci l'aurait invitée à son domicile à Ouakam. Sur place, K. Diallo a révélé avoir été droguée après avoir bu un verre de boisson offert par hôte. Elle a déclaré ne se souvenir que de brefs flashs de l'incident, toutefois la jeune femme a soutenu que deux hommes se sont relayés sur elle.



C’est ainsi que la dame Mercia, colocataire d’un des mise en cause alertée par les gémissements de K. Diallo, est venu toquée à la porte. Par la suite, Dominique aurait déposé sa présumée victime devant son domicile, où elle a constaté la disparition de ses vêtements, de son téléphone LG, et de ses 30 000 FCFA.



Pire encore, la jeune étudiante a déclaré avoir découvert des traces de sperme sur ses cuisses. Après le dépôt de plainte, un examen médical a confirmé des lésions hyménales, renforçant les accusations portées par la victime. L'enquête a également révélé que K. Diallo avait répondu à l'invitation de Dominique via le site Badoo.



Suite à ces éléments de preuve, Dominique a admis avoir drogué son amie pour avoir des relations sexuelles avec elle. Son ami, Anani Hyris Montecho, quant à lui, a été arrêté pour « non-assistance à personne en danger et viol ».



Une autre étudiante de nationalité étrangère, V. Ovono, a également témoigné avoir été victime de chantage de la part de Dominique, qui aurait menacé de divulguer des vidéos obscènes d'elle si elle ne coopérait pas. Cette affaire de viol collectif soulève des préoccupations graves quant à la sécurité des étudiantes étrangères à Dakar.