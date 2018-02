Viol de touristes espagnoles : Un syndicat de la Casamance menace de porter plainte contre les victimes en Espagne

L'affaire des touristes braquées et violées par une bande d'individus armés, entre Karang et Kataba (région de Ziguinchor) est loin d'être rangée dans les placards. Le Syndicat de l'Initiative du tourisme en Casamance a accusé ce jeudi des acteurs tapis dans l'ombre qui voudraient saboter la destination Casamance. Ladite organisation n'exclut pas de porter plainte contre les supposées victimes devant les juridictions espagnoles.

"Nous voulons la vérité. Que ceux qui sont chargés de l'enquête nous disent réellement ce qui s'est passé. Parce que ça ne peut pas continuer. Nous pensons qu'il y a un sabotage. Tout le monde sait que la Casamance est l'une des régions les plus sécurisées du Sénégal. Les gens peuvent voyager en Guinée Bissau, Gambie et Cap Skiring sans problème. Donc comment ils ont pu faire ce coup et parler de braquage à côté de 80 militaires", s'est interrogé Augustin Diatta, président dudit Syndicat qui menace d'aller prendre des avocats en Espagne pour porter plainte contre les présumées victimes de l'agression.



Pour rappel, l'expertise médicale exercée sur l'une des trois touristes a montré qu'il n'y avait aucun signe de viol sur sa personne. Et les deux autres ont refusé d'être examinées avant de prendre l'avion pour retourner chez elles.