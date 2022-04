"Viol, pédophilie et actes contre nature" : trois (3) présumés prédateurs arrêtés à Mbour

Trois (3) prédateurs sexuels présumés ont été arrêtés à Mbour (sur la petite-côte) et déférés au parquet en l’espace de quelques jours. Il s’agit des nommés Mouhamed Seydi, un gérant d'un verger, âgé de 21 ans, de Malick Ndiaye, 47 ans et Moustapha Mbengue, 59 ans.



Selon des informations de Libération de ce jeudi, le premier sus nommé, domicilié au quartier « Onze novembre » a été cueilli dans la soirée du 2 avril dernier et placé en garde à vue pour « actes contre nature et viol ».



Le même soir, sa présumée victime, P.Mané âgé de 19 ans, s’était présentée, devant les policiers pour leur révéler avoir été violé, vers 22 heures, a Terrou Mballing. Dans sa déposition, il a raconté avoir connu Mouhamed Seydi par l’intermédiaire d’un ami.



Après quelques échanges, il lui aurait proposé de l’accompagner à Terrou Mballing pour voir un ami. Arrivés sur les lieux et dans l’obscurité, le mis en cause l’aurait forcé à se déshabiller avant de le pénétrer par derrière.



Après avoir accompli son forfait, raconte le journal, il lui aurait promis un téléphone Iphone 5 en échange de son silence.



Arrêté, le jeune prédateur présumé a tenté de nier les faits même s’il reconnait avoir quitté les lieux accompagnée de sa présumée victime.



Selon le canard, l’affaire intervient au moment où les limiers du poste de police de Diamaguène (Mbour) géraient un dossier plus sordide. En effet, Malick Ndiaye et Moustapha Mbengue ont été arrêtés pour avoir abusé, à plusieurs reprises d’un garçon âgé de 9 ans. Les faits ont eu lieu à Grand-Mbour.