Viol présumé sur Miss Sénégal 2020 : Adji Sarr apporte son soutien à Fatima Dionne (Vidéo)

Adji Sarr, la masseuse qui avait accusé Ousmane Sonko de « viol avec arme à feu et menace de mort », sort son trou suite à l’affaire de viol présumé suivi de grossesse commis sur Miss Sénégal 2020. Dans une vidéo publiée via les réseaux sociaux, la plus célèbre jeune femme du Sénégal dit apporter son soutien à Fatima Dionne.



« Fatima, ma chère chérie, je compatis à ta douleur, je sais ce que tu endures actuellement et je me réjouis de la sympathie que les femmes sénégalaises t’ont manifestée », a-t-elle déclaré.



Adji Sarr dit espérer que « cette fois-ci, l'Etat du Sénégal va prendre ses responsabilités pour protéger ses filles ». Avant de dénoncer ceci : « Ce sont ceux-là qui doivent nous protéger qui nous pervertissent et cela doit cesser ». Regardez!



Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">