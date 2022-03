Viol présumé sur miss Sénégal 2020 : Aminata Badiane entendue sur sa plainte déposée contre Mamico et Kader Kandji

Aminata Badiane, la présidente du comité d’organisation de l’élection Miss Sénégal, a été entendue mercredi, par la brigade des mœurs. Son audition s’inscrit dans le cadre de sa plainte contre Mariama Kébé alias Mamico et Kader Gadji, respectivement administratrice de la page Facebook dénommée « Femme Chic » et célèbre acteur de séries télévisées.



Dans la lettre-plainte, Amina Badiane accuse les personnes visées des faits de mise en danger de la personne d’autrui, menaces de mort, diffamation et injures publiques, diffusion de fausses nouvelles et association de malfaiteurs. L’organisatrice de Miss Sénégal souhaite que son image soit rétablie.



Selon L’Observateur qui donne l’information, elle a laissé entendre devant les enquêteurs que tout ce vacarme qui a suivi la sortie de Fatma Dione, est une campagne de diffamation et d’injures publiques, organisée par des pseudos célébrités.



Son avocat, me Babacar Niang a annoncé pour sa part que sa cliente va encore porter plainte contre des activistes et des féministes.