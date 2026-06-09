Violence au stade de Tamba : le manager du Coton Sport poignardé par un soignant de l'ASFA après un penalty refusé

La rencontre entre Coton Sport de Tambacounda et l'Association sportive des forces armées (ASFA), comptant pour la 24e journée du National 1 dans le cadre des play-offs d'accession en Ligue 2, a viré au chaos ce lundi au stade de Tambacounda.



Selon les informations disponibles, le manager général du Coton Sport, Boundakoro Cissokho, a été poignardé par un membre du staff médical de l'ASFA. Il a été évacué d'urgence à l'hôpital régional de Tambacounda.



Un penalty au cœur de la discorde



Boundakoro Cissokho, qui s'est confié sur RFM, a expliqué que la situation s'est envenimée après qu'un penalty a été accordé à son équipe par l'arbitre de la rencontre, alors que l'ASFA menait au score (1-0). Selon lui, le camp adverse a refusé que Coton Sport tire ce penalty, ce qui a été suivi d'échauffourées.



Des images relayées après la rencontre montrent des affrontements entre les membres des deux camps. Les forces de sécurité présentes aux abords du stade ont dû intervenir pour calmer la situation.



Les responsables du Coton Sport comptent déposer une plainte contre le responsable de l'ASFA et adresser un rapport complémentaire à la Fédération sénégalaise de football contre la formation des forces armées.