Violences à l'UCAD: 43 étudiants lourdement sanctionnés

Le recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le très rigoureux Pr Amadou Aly Mbaye, ne badine pas avec la discipline et le respect à l’Autorité. A preuve, l’étudiant qui avait arraché le micro d’un professeur en plein cours a été définitivement exclu de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar. Ainsi en a décidé le conseil de discipline de cette Université dont la devise est Lux mea lex (la lumière est ma loi).



Cinq étudiants, dont Pape Abdoulaye Touré, ont été exclus pour cinq ans alors que 37 autres de leurs camarades sont suspendus pour deux ans. Ils sont soupçonnés d’avoir saccagé un restaurant du campus social de cet établissement. Le collectif ño lank, qui a pris connaissance de la mesure visant son membre Pape Abdoulaye Touré, dénonce une «décision politique».



Le 15 juin dernier, des étudiants avaient trouvé un professeur en plein cours et lui avaient arraché le micro. L’enseignant avait tenté, en vain, de calmer les trublions. Cet incident avait été suivi d’une rude guerre entre les différentes amicales d’étudiants au niveau de l’Université. La vidéo de l’agression contre le professeur avait été postée sur Twitter et l’on pouvait y voir son auteur expliquer qu’il y a énormément de privilèges, beaucoup d’argent, des bourses en jeu.



Choquée par la tournure des évènements, le chef de l’État, Macky Sall, avait dénoncé les actes de violence et de vandalisme commis par les étudiants des diverses universités du pays — car Cheikh Anta Diop n’a pas le monopole de la violence des étudiants, hélas ! « Ils (les étudiants responsables) doivent être sanctionnés ou, mieux, il faudrait arrêter les élections et dissoudre l’amicale qui a fait cet acte d’indiscipline ».