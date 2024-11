Violences électorales : la société civile condamne la montée des tensions

Dans un communiqué conjoint daté du mardi 12 novembre, la société civile, les professionnels des médias, les jeunes des partis politiques et les membres des associations religieuses du Sénégal, participants à l’atelier de sensibilisation contre la désinformation électorale, ont exprimé leurs préoccupations actuelles.



Dans un contexte de campagne marqué par des violences verbales et physiques, ces différentes entités déclarent :



"Condamner la montée des tensions et la recrudescence de la violence au fur et à mesure que la campagne électorale avance ;

Regretter les nombreuses attaques subies par les convois de Pastef durant cette campagne électorale ;

Exprimer toute notre solidarité à toutes les victimes des violences de campagne électorale enregistrées depuis le 28 octobre 2024, notamment le saccage du siège de la coalition SAMM SA KADDU."



De plus, ces organisations "appellent les leaders des coalitions des partis au pouvoir et de l’opposition à faire preuve davantage de retenue et de responsabilité, conformément à l’appel à l’apaisement réitéré par le président de la République".



Dans le même registre, toutes les coalitions en lice et leurs militants sont invités à bannir les discours de haine et de violence, et à promouvoir la tolérance. Elles exhortent également les acteurs engagés dans les élections à ne pas se livrer à des vengeances et à faire confiance à la justice.



Enfin, ces différentes parties annoncent :



"Nous saluons et soutenons le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique pour son communiqué du 11 novembre 2024, appelant tous les acteurs à un sens élevé de responsabilité et à la promotion d’un climat de paix et de sérénité ;

Nous invitons le ministre de l'Intérieur ainsi que les forces de sécurité et de défense à assurer la sécurité des équipes de campagne sur le terrain ;

Nous exhortons toutes les parties prenantes à œuvrer dans la dernière ligne droite pour des élections législatives sereines et apaisées."