Violences en milieu scolaire : le ministre de l'Éducation nationale saisit les inspecteurs

Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, qui condamne les violences scolaires, a saisi les inspecteurs, dans une note circulaire pour qu’ils œuvrent pour la paix et la sécurité dans l’espace scolaire.

​

« Il m’a été donné de constater ces derniers temps, une récurrence des actes de violences dans les écoles et établissements scolaires. Ces actes quels que soient leurs auteurs, sont répréhensibles et condamnables », indique le ministre dans la note.



Pour lui, l’école ne doit pour aucune raison être un espace de violence. Au contraire, précise-t-il, « l’espace scolaire, lieu d’acquisition de savoir et surtout d’apprentissage de la citoyenneté, de la culture, de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble, doit être un espace d’épanouissement intellectuel et professionnel ».



M. Talla demande le renforcement à tous les niveaux les dispositifs de préventions et de gestion des conflits en milieu scolaire. Mais aussi, il encourage les inspecteurs d’œuvrer avec toute la communauté éducative, pour un espace scolaire pacifié, sécurisé et apte à offrir de bonnes conditions d’enseignement.



Cette circulaire fait suite à l’agression par une élève en classe de 5e, d’un professeur d’Éducation physique et sportive, qui est une femme. La dame avait le visage défigurée. Et cet acte a poussé les enseignants de deux syndicats à observer lundi une « journée noire ».