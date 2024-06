Violences intercommunautaires : à Médina Gounass les réactions fusent de partout parmi les habitants

Après Oumar Sané habitant de Médina Gounass qui a vivement condamné ces malheureux évènements, c'est autour d'un autre habitant de la cité religieuse de monter au créneau. Il s'agit de Alpha Sadou Gado. Ce dernier est, dans une adressée parvenue à PressAfrik, revenu sur les relations séculaires entre les communautés Toucouleur et Peul de Médina Gounass. "Savez vous que Médina Gounass est née d'une division entre talibés Peul du Fuladu et Foutanké venus apprendre le Saint Coran auprès du Maître Elhadji Aly Thiam à Médina Elhadji située à une vingtaine de km de Kolda ?", a interrogé monsieur Gano. Pour qui, "la cohabitation entre les deux communautés Foutanké venus du Fouta et Peul du Fuladu est très sensible et ce depuis la création de Médina Gounass", a ajouté Alpha Sadou Gano.



Au-delà, monsieur Gano fait appelle au sens de responsabilité de la presse et de toute autre personne qui parle ou commente cette affaire. "Je vois déjà une certaine presse et des personnes influentes s'exprimer. Que celui ou celle qui ne connaît pas les vraies raisons se taisent", a-t-il dit. Avant d'ajouter, "alors s'il vous plaît pas de spéculation autour de cet incident. Que les personnes qui sont dans les studios radio et télé ou qui écrivent prennent leur responsabilité. Notre pays a besoin de paix et de stabilité".