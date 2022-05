Violences lors du match Ndiambour/Jaraaf: la FSF condamne et promet des sanctions

Les actes de violence qui ont causé la blessure de l’un des arbitres du match Ndiambour contre Jaraaf et l’agression de l’entraîneur des visiteurs, Cheikh Guèye, qui a même été évacué d’urgence à l’hôpital Amadou Sahir Mbaye de Louga, ne resteront pas impunis. La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a tenu à envoyer une circulaire relative à la sécurité dans les stades. L’instance dirigeante du football sénégalais condamne ces actes et promet de sévir pour éradiquer cette violence qui pourrait à nouveau plomber l’attractivité que le foot sénégalais se donne tant de mal à s’offrir.



Dans une note destinée aux Ligues, aux clubs et aux acteurs du football, la FSF condamne fermement de tels agissements qui sont, selon elle, « aux antipodes des principes de sportivité et de fair-play, et s’engage à mettre en œuvre tous les moyens légaux, statutaires et réglementaires pour bannir cette violence et ce chauvinisme exacerbés de dirigeants, acteurs et supporters qui mettent l’enjeu de la victoire par tous les moyens au-dessus de tous les principes et valeurs du Sport ».



Les fédéraux ont tenu à « rappeler que les clubs, groupements et ligues qui organisent les matchs sont responsables de la sécurité des acteurs, des officiels, mais aussi du bon comportement des supporters et de la bonne organisation des matchs ».



La FSF demande la Ligue Pro de situer les responsabilités

La FSF prône d’ailleurs le niveau de tolérance « zéro » face à ces comportements, exhorte tous ses démembrements, particulièrement la Ligue professionnelle et la Commission de discipline, compétentes à «prendre toutes les mesures préventives et répressives idoines pour qu’en cette fin de saison, les compétitions puissent se dérouler dans de bonnes conditions d’organisation et de sécurité ».



Dans ce cadre, la Fédération de football indique qu’elle veillera aux côtés de la Ligue Professionnelle à ce que les responsabilités soient rapidement situées à partir des rapports des officiels du match Ndiambour-Jaraaf et que des sanctions exemplaires et dissuasives soient prises contre les fautifs.



La FSF rappelle enfin aux clubs et à tous les acteurs que « tout manquement aux règles disciplinaires édictées les expose à de lourdes sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension de stade, le retrait de points, la rétrogradation voire la radiation ou l’exclusion de toutes les compétitions organisées par la FSF sur toute l’étendue du territoire national ».