Violent incendie de brousse à Matam: des hectares de tapis herbacé emportés

Un violent incendie de brousse a ravagé une étendue considérable de végétation entre la route nationale n°2 et le village de Boynadji, dans la commune de Nabadji Sivol. Selon les informations recueillies sur les lieux, le commandant de l'Inspection régionale des eaux et forêts (IREF) de Matam, Daouda Ndiougou, est intervenu avec deux unités, dont une légère d'un mètre cube et une plus importante de six mètres cubes, pour tenter de maîtriser les flammes dévastatrices.



Bien que les causes exactes de cet incident demeurent indéterminées à l'heure actuelle, M. Ndiougou a souligné la nécessité de sensibiliser davantage les populations à la lutte préventive. « Il est difficile de mettre la main sur les pyromanes. Le tapis herbacé constitue la source de subsistance pour l'élevage. Il est essentiel pour nous de préserver ce patrimoine, car la propagation des incendies de brousse risque d'entraîner une détérioration des conditions de vie, d'où l'impératif de prendre des mesures préventives en sensibilisant les populations », a-t-il déclaré.



En ce qui concerne les incendies de brousse dans la région de Matam, les autorités des Eaux et Forêts ont révélé qu'au 8 novembre 2023, trente-deux (32) cas d’incendies avaient été recensés, entraînant la destruction de plus de 800 hectares de végétation. Ces chiffres témoignent de l'ampleur des dégâts causés par les feux de brousse dans la région, bien que le nombre de cas soit en baisse par rapport à la même période de l'année précédente, où une cinquantaine d'incidents avaient brûlé 91 hectares de végétation.



Les autorités locales continuent de prendre des mesures pour sensibiliser la population et lutter contre ces feux destructeurs, soulignant l'importance cruciale de la préservation de l'environnement et des ressources naturelles dans la région de Matam.