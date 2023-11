Violente bataille à Sinthiou Siley : un conflit sur du sable tourne au drame

Le village de Sinthiou Siley, situé dans la commune de Orkadiéré, a été le théâtre d'une violente altercation entre deux hommes, évitant de peu une tragédie bien plus grave. Le cultivateur S.K., et l'ouvrier F.S., se sont retrouvés au cœur d'une lutte sanglante, des tensions tournant autour d'une question de sable de construction.



L’histoire a commencé lorsque S.K., résidant de Sinthiou Siley et sans responsabilités officielles dans la construction, s'est immiscé dans le chantier de la maison du vieux Kane, un émigré sénégalais vivant en Italie. Bien que non mandaté pour superviser les travaux, S.K., se rendait régulièrement sur le site, prétendant contrôler le travail des ouvriers et maçons.



À en croire L’Observateur, les disputes ont éclaté lorsque S.K., a accusé F.S., chargé du transport de sable sur le chantier, de livrer un matériau de mauvaise qualité aux maçons. Malgré le manque de preuves à l'appui de ses allégations, il a insisté, adoptant un ton menaçant envers l'ouvrier qui, dans un premier temps, a choisi de ne pas répliquer.



La situation a dégénéré le jeudi précédent, vers midi, lorsque l'ouvrier, F.S., a été violemment attaqué par S.K. Les échanges verbaux se sont transformés en bagarre. S.K., a frappé violemment l'ouvrier à l'épaule avec une pelle. F.S., submergé par la colère, celui-ci a riposté en assénant un coup de pelle à la tête de S.K., le laissant gisant dans une mare de sang, inconscient.



Les maçons présents ont intervenu, transportant S.K., au centre de santé locale, où il a été admis en soins intensifs avec une incapacité temporaire de travail de 20 jours.



Muni de son dossier médical, il a déposé une plainte pour « coups et blessures volontaires », à la gendarmerie de Semme contre l'ouvrier F.S. Interpellé par les autorités, ce dernier a admis avoir riposté, justifiant son geste par l'attitude insupportable de S.K., devant ses provocations. Après sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Matam pour les suites judiciaires.