Violentes manifestations à Thiaroye-sur-Mer : les populations dénoncent un projet imposé sans garanties foncières

La colère a grondé ce lundi 23 juin 2025 à Thiaroye-sur-Mer, où des manifestations violentes ont paralysé la circulation sur la Route Nationale 1. Pour cause, le projet de dépollution de la baie de Hann, rejeté par les populations locales qui exigent des garanties préalables sur la restructuration urbaine de leur localité. À hauteur du cinéma Thiaroye, des jeunes en colère ont érigé des barricades, incendié des pneus et bloqué totalement les deux voies, provoquant des embouteillages monstres et contraignant de nombreux automobilistes à rebrousser chemin. La tension est montée rapidement, transformant la zone en un épicentre de contestation populaire.



Selon plusieurs sources locales, ce soulèvement fait suite à l’annonce de l’aménagement du quai de Thiaroye, dans le cadre du vaste programme de dépollution de la baie. « On ne peut pas nous imposer un projet sans régler d’abord nos problèmes de terres », proteste les jeunes. Ces derniers se disent excéder par ce qu’il considère comme « un manque de considération de l’État. »



Pour les manifestants, « aucune avancée sur le projet ne sera acceptée sans engagements fermes sur la régularisation foncière et l’inclusion des populations dans les décisions. » Ils exigent également un plan clair de restructuration urbaine, avant toute mise en œuvre du projet de dépollution.