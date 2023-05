Violentes manifestations au Sénégal : 2 nouveaux morts enregistrés ce soir

Deux (2) nouveaux décès ont été enregistrés ce soir durant les violentes manifestations qui opposent depuis lundi matin, les forces de l'ordre et les militants de l'opposant Ousmane Sonko.



Après la mort accidentelle d'un policier, un 2e décès a été signalé à Ziguinchor. Il s'agit d'un jeune garçon qui a succombé à ses blessures, selon le député Guy Marius Sagna. L'autre a eu lieu à Keur Mbaye Fall, dans la banlieue de Dakar. Dans les images visionnées par PressAfrik on voit le corps inerte d'un jeune garçon par terre.



Des manifestations ont éclaté ce lundi matin à Ziguinchor, fief de l'opposant Ousmane Sonko. Son procès pour viol et menace de mort l'opposant à Adji Sarr est prévu demain devant la chambre criminelle. Ces militants ont barricadé sa maison pour disent-ils empêcher son arrestation. Un mort (du côté des policiers) a été enregistré et plusieurs autres manifestants blessés et évacués à l'hôpital de la région située dans le sud du Sénégal. A Dakar et dans d'autres régions, l'on signale aussi de violentes manifestations.



Selon les informations de la Rfm, les forces de l'ordre n'iront pas chercher Ousmane Sonko à Ziguinchor. Si l'opposant ne se présente pas à son procès demain mardi 16 mai, il sera jugé par contumace.