Violentes manifestations au Sénégal : Thierno Alassane Sall déplore la situation et appelle à la retenue

Thierno Alassane Sall s'est exprimée ce dimanche sur la situation politique du pays, marqué par des violentes manifestations qui ont fait 16 morts. Le leader du parti la République des Valeurs demande à la classe politique d’écouter la jeunesse. Le député déplore la situation qui prévaut actuellement et appelle à la retenue et à responsabilité.







« Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à ces images de dégradation et de saccage de biens publics et privés. Nous ne devons pas en arriver à ce stade où tout part en fumée où le policier et le jeune qui habitent le même quartier, la même maison qui vivent les mêmes angoisses d’un pays saboté par ces dirigeants en arrive à devenir des ennemis irréductibles à se haïr et à s’entretuer. Hélas, nous le constatons, le niveau de violence est arrivé à ce paroxysme au Sénégal », a déclaré Thierno Alassane Sall lors d’une conférence de presse.



Selon lui, « même dans le pays où des millions de personnes sont descendues dans la rue, des universités n’ont pas été brûlées, des biens publics n’ont pas été pris pour cible ni les biens privés ».

En vérité, poursuit-il, nous « assistons sous nos yeux à l’attaque contre les infrastructures qui permettent le fonctionnement du pays. On ne peut aimer ce pays et vouloir le mettre à terre ».



Par ailleurs, dit-il, les « menaces ouvertes contre les personnes sont inacceptables et certaines attitudes sont inqualifiables. Il ne faut pas non plus que la cohésion nationale et sociale soient menacées, le Sénégal n’y survivrait pas et seront encore les plus vulnérables ainsi que cette jeunesse malmenée qui en paieront le prix fort ».



C’est pourquoi, nous « appelons à la retenue et à la responsabilité. Tout brûler ne sera jamais la solution. Les conséquences post-crises d’un pays à feu et à sang seront néfastes sur le plan économique et académique. Des écoles et des universités brûlées, c’est une partie de la jeunesse qui sera encore sacrifiée ».





« Gardons-nous d’attiser les haines. Sous ce point, nous invitons énergiquement à éviter les discours stigmatisant », a confié le leader de la République des Valeurs.



« Nous disons au Président Macky Sall de revenir à la raison et de renoncer à sa candidature à un mandat de trop », a conclu le parlementaire.