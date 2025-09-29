Vision 2063 : la Tunisie réaffirme son engagement pour faire de l’eau un levier de développement en Afrique

​La question de l'eau en Afrique a été mise en lumière lors de la récente Assemblée Générale de l'AMCOW (Conseil des ministres africains chargés de l'eau) à Dakar, ce lundi. La Tunisie, par la voix de son ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime, Ezzeddine Ben Cheikh, a réaffirmé son engagement et a souligné le rôle crucial de ce secteur pour l'avenir du continent.



​Le ministre tunisien a d'abord exprimé sa gratitude envers le gouvernement sénégalais pour son hospitalité, saluant en particulier le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il a qualifié les deux jours de l'événement de "réussite totale" et s'est dit "heureux de participer pour la première fois" à cette assemblée.



​Abordant le sujet, Ezzeddine Ben Cheikh a martelé que le secteur de l'eau est "très important en Afrique". Il ne s'agit pas seulement d'une ressource vitale, mais d'un véritable « levier de développement économique et social », essentiel pour garantir la sécurité alimentaire sur le continent.



​Cette vision, selon le ministre, est partagée par l'ensemble des nations africaines, justifiant ainsi l'importance de l'organisation de cette rencontre de l'AMCOW. Il a ensuite formellement affirmé l'adhésion complète de la Tunisie aux efforts déployés par le Conseil des ministres africains chargés de l'eau.



​Au-delà du cadre multilatéral de l'AMCOW, le ministre Ben Cheikh a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, citant l'exemple des relations entre la Tunisie et le Sénégal. Il a souligné les "similitudes" entre les deux pays, insistant sur le fait qu'ils ont "besoin l'un de l'autre" pour progresser.



​Pour lui, l'avenir de l'Afrique repose sur une solidarité sans faille. Il a conclu son intervention sur une note d'optimisme et de détermination : pour le Sénégal et la Tunisie, comme pour l'Afrique en général, l'unique voie est d' "aller de l'avant" et de "mettre la main dans la main pour réussir". Son message final est clair : « on a tout pour réussir ».



​Cette assemblée générale marque une étape importante dans la concrétisation de la Vision 2063 de l'Union Africaine, où l'eau est reconnue comme une priorité stratégique pour la transformation du continent.