Visionnage de vidéos par l'ONPL à la DIC: les avocats de François Mancabou dénoncent une "violation flagrante du secret de l'enquête"

Les avocats de François Mancabou n'apprécient pas les révélations faites par l'Observatoire national des lieux de privation et de liberté (ONPL) qui affirment avoir visionné des extraits vidéos mises à leur disposition par la Division des investigation criminelles, vendredi, lors de leur visite sr les lieux où la victime a été détenue.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik et signé Me Patrick Kabou, le pôle d'avocats de Mancabou a d'abord cité mot pour mot, le procureur de la République, Amady Diouf, qui disait jeudi lors de son point de presse "les enquêteurs disposent d’images vidéo de 13 minutes qui seront versées dans la procédure. Je voudrais dire en d’autres termes que tous les incidents qui ont pu déboucher sur cette issue fatale, des vidéos et des images vidéo sont détenus actuellement par les enquêteurs et les images seront versées dans le cadre de l’enquête qui sera conduite. Pour ma part, en tant que procureur de la République, aussitôt informé du décès de François MANCABOU, j’ai donné des instructions à la Division des Investigations criminelles (DIC) d’ouvrir instamment une enquête diligente, exhaustive et rigoureuse sous mon autorité directe afin de déterminer les causes et circonstances exactes du décès".



Ainsi, selon les avocats du défunt Mancabou, "il convient dès lors de comprendre que toute personne « étrangère » au dossier ne peut y accéder. Logiquement, la Sûreté Urbaine du Commissariat central de Dakar est donc, partie dans ce dossier".



Ils dénoncent alors une violation flagrante du secret de l'enquête, en se basant sur le communiqué (capture) de l'ONPL. "​Nous, avocats de la défense, sommes surpris de voir, à travers ce communiqué de l’ONLPL du 15 juillet 2022, c’est-à-dire un (01) jour après, que des éléments dudit commissariat, non loin de se contenter de remettre la fameuse vidéo aux éléments de la DIC comme préconisé lors de la conférence de presse de Monsieur le Procureur de la République, ont permis « le visionnage d’un extrait des enregistrements des vidéos de surveillance ».", ont-ils écrit