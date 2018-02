Visite à Saint-Louis ce samedi : Awa Ndiaye refuse d'accueillir Macky et Macron

La visite des Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, ce samedi à Saint-Louis, se déroulera sans les militants de Awa Ndiaye. Runis en assemblée générale, Basse Sidibé et Cie ont fait un diagnostic sans complaisance de leur situation dans l'Alliance pour la République (Apr).

"Nous sommes derrière Madame Awa Ndiaye qui est notre leader. Nous mouillons chaque fois le maillot et mobilisons aussi plus que tout le monde et lorsqu'il y a des difficultés, nous sommes appelés à la rescousse. Par contre, s'il y a des moyens à donneraux militants, ce sont les autres qui en bénéficient. Nous ne voyons pas les dividendes", a déclaré Sidibé dans les colonnes de L'As.



Ainsi pour marquer leur désapprobation à cette pratique au sein de la section saint-Louis du parti au pouvoir, ils ont décidé de boycotter la visite de Macky Sall et de son hôte dans la