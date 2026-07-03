Visite à la MAC de Kaffrine : Seydi Gassama inspecte la prison et salue une situation pénale « plutôt rare »

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a effectué une visite à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Kaffrine afin d’évaluer les conditions de détention et de s’informer sur la situation pénale des détenus.



« Nous avons visité ce matin la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) pour nous enquérir des conditions de détention et de la situation pénale des détenus. Cette prison, créée en 1986, est abritée dans des locaux relativement neufs », a indiqué M. Gassama.



À l’issue de cette visite, le défenseur des droits humains a souligné que la majorité des détenus de cet établissement avaient déjà été jugés, une situation qu’il estime peu fréquente dans les prisons sénégalaises.



« La majorité des détenus a déjà été jugée, une situation plutôt rare dans les prisons sénégalaises », a-t-il relevé.



Seydi Gassama a également salué l’ouverture de la Direction générale de l’administration pénitentiaire (DGAP), qu’il a remerciée pour sa collaboration avec Amnesty International Sénégal et les organisations des droits humains.