Enseignement supérieure : les personnels des universités réclament l'indemnité de logement

Le personnel des universités du Sénégal exige la généralisation immédiate de l’indemnité de logement. Réunis en assemblée générale à l'auditorium de l'université, les travailleurs ont observé un débrayage pour interpeller directement le président de la République.



Le syndicat réclame l'application d'un décret présidentiel généralisant cette indemnité pour tous les agents de l’État depuis janvier 2025. Malgré plusieurs démarches menées auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, les professionnels des universités affirment n'avoir toujours pas obtenu gain de cause.



Le mouvement menace de durcir le ton si aucune solution n'est trouvée rapidement. « Dans les semaines à venir nous allons passer à la vitesse supérieure. Et si on passe à cette vitesse supérieure là on va paralyser le système éducatif au niveau de l’enseignement supérieur », a prévenu sur la Rfm, le porte-parole Amadou Awler.