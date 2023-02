Visite à la Mairie de ​Golf Sud: Ousmane Sonko et la maire Khadija Mahécor Diouf ont parlé économie et développement

Le maire de la ville de Ziguinchor poursuit ses visites de courtoisie auprès de ses collègues maires de la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar. Après les communes des Parcelles assainies et de Fass Gueule Tapée, de Colobane, et de Patte d’Oie, c’est au tour de la commune de Golf Sud d’accueillir le leader de Pastef.



«Golf Sud, est la plus grande commune du département de Guediawaye. C’est la porte de Guediawaye, mais aussi de la banlieue de Dakar. Cette commune frontalière avec 6 communes et qui fait 120 mille habitants, est traversé par le technopôle qui est le poumon vert de Dakar. C’est un atout majeur que nous pouvons exploiter pour en faire un hub écologique où nous pouvons faire beaucoup d’activités économiques, mais aussi de sport entre autres. Pour cette première année à la municipalité, nous avons eu un budget d’1 milliard avec 900 et quelque millions de F CFA pour le fonctionnement et 100 millions pour faire les investissements. En terme financier, la courbe est déséquilibrée. Mais avec 500 millions, nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous avons réfectionné des écoles, le marché Serigne Mansour totalement délabré, construit les logements de sage-femme, construit un nouveau Etat Civil, équipé des maternités, investi sur la formation, etc. Nos priorités sont résumées en trois axes, les services sociaux de base, le cadre de vie, et l’économie sociale et solidaire », a déclaré Khadija Mahécor Diouf.



Prenant la parole, Ousmane Sonko est revenu sur l’objet de sa visite. Il a soulevé des question sde développement. « Nous sommes venus ici à Golf Sud en qualité de maire, mais aussi du Réseau des élus locaux du Sénégal (Rels). Je vous encourage Madame le maire. Un bon départ, c’est bien, mais avoir une constance dans la durée au point que l’arrivée soit plus meilleure que le départ est le plus important. Nous avons écouté les témoignages des populations, des conseillers municipaux, donc ce que vous faites nous rassure. Nous avons confiance sur le travail que vous êtes en train de mener. Nos autorités gouvernementales savent qu’un pays se développe à partir de la base et non le contraire. Qui parle de développement à la base, parle de collectivité territoriale. Il est important que l’ensemble des collectivités territoriales différentes des villes, soient réunies en une structure. C’est pourquoi nous avons mis en place le Réseau des élus locaux du Sénégal (Rels). Nous avons vu ici l’Association des Maires du Sénégal (AMS) qui, je dirais à failli à sa mission. Nous pensons que les budgets des mairies sont très faibles. Et cela est dû à la politique. Notre visite qui va se poursuivre dans les autres commune entre dans la création de synergie, d’échange d’expérience en matière de gestion, de mobilisation de fonds, d’administration, de structure budgétaire. Mais de voir également comment faire pour impulser des projets économiques pour être acteur de développement. La politique, c’est la politique, mais quand il s’agit de travailler, il faut s’y mettre», a-t-il déclaré.