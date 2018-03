Visite à la Mosquée Al-Aqsa : Me Sidiki Kaba crée un incident diplomatique avec la Palestine

Me Sidiki Kaba a profité de sa visite officielle en Israël pour visiter la Mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Mais cette action du ministre des Affaires étrangères du Sénégal en compagnie d’officiels israéliens n’a pas laissé indifférents les Palestiniens qui l’ont dénoncée et exigent du coup des excuses officielles du Sénégal.



M. Kaba, accompagné des officielles israéliens, a fait le déplacement jusqu’au troisième lieu saint de l’Islam, levant une levée de bouclier de la part du ministre de l’Information de l’Autorité palestinienne, qui réclame des excuses officielles. «Cette visite est à la fois une violation du consensus de l’Oci et un événement dangereux dans lequel les relations sénégalo-palestiniennes ont été compromises» relève-t-il dans des propos rapportés par Les Echos.



Et le Palestinien d’enchainer : «Nous espérons que la sympathique République du Sénégal présentera ses excuses à la Palestine pour cette raison».