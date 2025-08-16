Visite dans les zones inondées : le Président Bassirou Diomaye Faye annonce une restructuration d’urgence

Lors de sa rencontre avec les sinistrés, le chef de l’État a exprimé sa compassion et apporté son réconfort, rappelant que la souffrance des populations n’était pas ignorée et que l’État resterait pleinement mobilisé à leurs côtés.

“ Tous les services sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Après notre visite, le ministre de l’Assainissement mettra en œuvre les moyens nécessaires et des actions rapides afin de permettre aux populations de retrouver une vie normale”, a-t-il déclaré.

Accompagné de plusieurs responsables locaux, ainsi que des ministres de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Président a annoncé des mesures d’urgence.

“ Les zones ne peuvent plus accueillir une population qui croît de manière exceptionnelle et les habitations deviennent trop exiguës. Les aménagements n’avaient pas été prévus, ce qui empêche l’évacuation correcte des eaux”, a expliqué le Président Diomaye Faye.

Il a également annoncé un projet de restructuration des zones. "La seule solution consiste à restructurer ces secteurs, ce qui impliquera le déplacement des habitants des zones à haut risque, afin d’installer des canalisations capables de réduire durablement la vulnérabilité aux inondations”.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce samedi à Thiaroye-sur-Mer, l’une des zones les plus durement touchées par les récentes pluies diluviennes.