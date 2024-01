Visite de Macky Sall en Mauritanie : Nouakchott et Dakar s'accordent sur le projet GTA et les licences de pêche

Cette rencontre entre les deux hommes revêt un intérêt hautement économique et politique. Puisque les deux pays, dans un mois et demi vont aller à des élections présidentielles. Contrairement à son voisin du Nord, Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat.



Les sujets de discussions, d’après certaines indiscrétions, étaient entre autres le démarrage du plus grand projet d’extraction offshore de gaz dans la région ouest africaine appelé GTA. Les deux pays partagent ces gisements. D’après les deux pays la production de gaz devrait débuter avant la fin du premier trimestre 2024.



Enfin, l’autre point de discussion et non des moindres est la signature d’accord de pêche entre la Mauritanie et le Sénégal. La Mauritanie a accordé, la semaine passée, 500 licences de pêche à des pêcheurs de Nguet-Ndar. Le président Sall va quitter aujourd’hui Nouakchott pour Dakar.