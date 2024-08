Visite de Pedro Sanchez : Boubacar Sèye appelle à redéfinir une nouvelle approche dans la lutte contre l'émigration irrégulière

Le président de Horizon sans Frontières, Boubacar Sèye a décidé de prendre la plume face à la vague effrénée d'émigrations irrégulières. Connu pour son fervent engagement dans la défense des droits des migrants, Boubacar Sèye veut montrer la voie aux autorités pour trouver des solutions durables. Cette fois- ci, il se prononce sur les solutions concertées entre le Sénégal et l'Espagne pour barrer la route à l'émigration mais aussi les mesures concrètes que doivent prendre les deux Etats. Cette intervention est marquée par la visite prochaine du Premier ministre Espagnol au Sénégal Pedro Sanchez.



Il a d'emblée fait remarquer sa motivation. « Notre intervention, qui fait écho aux promesses du président Bassrou Diomaye Faye d’unir les Sénégalais autour d’un projet national, vise à impulser un véritable tournant dans la lutte contre l'émigration clandestine. En posant les jalons d’une coopération bilatérale renforcée et en proposant des solutions pragmatiques, il met en lumière l'urgence d'agir de manière plus ciblée et coordonnée pour relever ce défi complexe et persistant », a-t-il soutenu.



Il invite aussi les autorités sénégalaises et le Premier ministre Espagnol à redéfinir leurs politiques migratoires. Dans cette lancée, il appelle à faire l'état des lieux des précédents financement liés à la lutte contre l'émigration clandestine.



« Nous recommandons au Premier ministre espagnol de ne pas suivre les mêmes voies que ses homologues européens. Aux nouvelles autorités sénégalaises, nous leur suggérons de rester fidèles à leur slogan « Jub Jubal Jubanti », synonyme de droiture et de redressement, en procédant à un audit des fonds précédemment alloués. Malgré les centaines de milliards déjà investis, la situation semble se détériorer, nécessitant un redressement urgent", fait-il remarquer aux deux États.



D’ailleurs, il rappelle aussi au président de la République sa déclaration lors de sa prestation de serment. « Je mobiliserai les Sénégalais de l’intérieur comme de la diaspora autour d’un projet national fédérateur orienté vers un avenir serein, avait soutenu le Président ».



Commission indépendante dédiée à l’émigration irrégulière



Pour des raisons de transparence et de gestion vertueuse des fonds destinés à l'émigration, Boubacar Sèye suggère la « création d'une commission indépendante pour gérer ses fonds ».



« Il est indispensable que l’aide destinée à la lutte contre l’émigration clandestine soit orientée de manière ciblée. Nous appelons les États à mettre en place une commission indépendante ou une délégation spéciale exclusivement dédiée à cette problématique. Cette délégation travaillerait en collaboration avec les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur et des Forces armées pour garantir un suivi rigoureux de ses actions. Un financement intégré est nécessaire, prenant en compte tous les aspects de la lutte contre ce fléau de manière transversale », a-t-il préconisé.



Boubacar Sèye est aussi revenu sur les relations séculaires entre l'Espagne et le Sénégal en matière d'immigration. Il espère également que les accords diplomatiques entre les deux pays seront profitables aux nombreux sénégalais en situation irrégulière en Espagne.



« Le Sénégal est le deuxième pays africain après le Maroc en termes de nombre d’émigrés en Espagne. La communauté sénégalaise en Espagne espère que les accords bilatéraux contribueront à résoudre de nombreux problèmes, tels que l’accès aux soins de santé, l’intégration sur le marché du travail, l’éducation et la régularisation des statuts de résidence », a espéré le président de l'ONG Horizon Sans Frontières.



Mais le Président de l'Horizon sans Frontières, ne digère pas les orientations de la politique migratoire de l'ancien régime, qu'il qualifie d'"autoritaire". Il aussi dénoncé la mauvaise gestion des fonds destinés à l'émigration sous la présidence de Macky Sall.



« Pour rappel, sous l’ancien régime autoritaire, Horizon Sans Frontières avait dénoncé la mauvaise gestion de la crise migratoire, ainsi que les souffrances endurées par les Sénégalais de la diaspora. L’ONG avait pointé du doigt le détournement d’objectifs et de fonds destinés non seulement à la lutte contre la migration clandestine, mais également à la mise en œuvre de solutions durables. En réponse à ces préoccupations légitimes, le régime sortant avait choisi de réprimer, allant jusqu’à emprisonner le président de l’ONG HSF par ailleurs citoyen Espagnol aussi », a-t-il fustigé.



Boubacar Sèye a aussi souhaité un bon séjour au Premier ministre Espagnol.