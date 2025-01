Visite officielle en Mauritanie : le Premier ministre Ousmane Sonko reçu par le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé sa satisfaction quant à la parfaite convergence de vues qui a caractérisé les échanges entre les deux dirigeants. "Plusieurs sujets clés ont été abordés lors de cette entrevue, notamment les questions liées à l’énergie, à la pêche, aux transports et aux conditions de vie des ressortissants sénégalais en Mauritanie", a relaté le bureau d'information du Gouvernement (BIG). Il a également salué les directives données par le Président El Ghazouani pour accélérer la mise en œuvre des accords conclus lors de cette visite. Le PM n'a pas manqué non plus à souligner "l’engagement des deux pays à travailler ensemble pour le développement de leurs nations respectives".



Avant de conclure, le Premier ministre Ousmane Sonk a adressé ses chaleureux remerciements à son hôte pour l’accueil cordial et hospitalier qui lui a été réservé tout au long de cette visite de travail et d’amitié. Il voit en cette visite le renforcement des liens bilatéraux entre le Sénégal et la Mauritanie.