VivaTech 2026 : La DER/FJ et ses partenaires propulsent les startups sénégalaises vers l’international

Le Sénégal a officiellement inauguré son pavillon à VivaTech 2026 ce mercredi 17 juin, se déroule à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, marquant une étape décisive pour l'écosystème numérique national.



Portée par la DER/FJ et ses partenaires, cette délégation composée de 15 startups affiche une ambition claire : s'imposer comme un hub majeur de l'innovation en Afrique. L'événement a été inauguré par l'Ambassadeur du Sénégal en France, Son Excellence Baye Moctar Diop, qui a souligné l'importance de ce rendez-vous pour propulser le savoir-faire sénégalais sur la scène internationale.

