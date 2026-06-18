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VivaTech 2026 : La DER/FJ et ses partenaires propulsent les startups sénégalaises vers l’international



VivaTech 2026 : La DER/FJ et ses partenaires propulsent les startups sénégalaises vers l’international
Le Sénégal a officiellement inauguré son pavillon à VivaTech 2026 ce mercredi 17 juin, se déroule à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, marquant une étape décisive pour l'écosystème numérique national.

 Portée par la DER/FJ et ses partenaires, cette délégation composée de 15 startups affiche une ambition claire : s'imposer comme un hub majeur de l'innovation en Afrique. L'événement a été inauguré par l'Ambassadeur du Sénégal en France, Son Excellence Baye Moctar Diop, qui a souligné l'importance de ce rendez-vous pour propulser le savoir-faire sénégalais sur la scène internationale.
 

VivaTech 2026 : La DER/FJ et ses partenaires propulsent les startups sénégalaises vers l’international
La journée a été rythmée par des avancées stratégiques, notamment la signature d'une convention entre la DER/FJ et Wave Sénégal au profit du programme « LionsTech », visant à pérenniser le soutien à l'entrepreneuriat.

Les échanges avec le Groupe AFD ont également permis de réaffirmer la solidité des coopérations existantes, telles que les programmes « PAVIE I et PAVIE II ». Pour le Directeur général de l’ASEPEX, M. Modou Mbène Guèye, présent sur place, cette dynamique collective est essentielle pour « la promotion de l’excellence et du savoir-faire innovant sénégalais à l’échelle internationale ».

VivaTech 2026 : La DER/FJ et ses partenaires propulsent les startups sénégalaises vers l’international
Le point d'orgue de cette participation est attendu ce vendredi 19 juin sur la scène de l'AfricaTech Lab. Dr Aïssatou Mbodji, Déléguée générale de la DER/FJ, y animera une keynote sur la thématique : « Combler le déficit de financement en pré-amorçage en Afrique de l’Ouest francophone : comment les capitaux institutionnels construisent les prochaines licornes africaines ».

Cette intervention sera suivie par des sessions de pitchs des startups sélectionnées, offrant une visibilité capitale pour attirer des investisseurs internationaux avant la clôture du salon le 20 juin.
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PressAfrik

Jeudi 18 Juin 2026 - 12:12


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