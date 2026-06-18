Mbour : un agent de l’autoroute à péage jugé pour un présumé détournement de près de 10 millions de FCFA

P.M. Diallo, ancien agent de la Société d’exploitation et de gestion des autoroutes (SEGEA), comparaîtra devant le Tribunal correctionnel de Mbour (ouest) le 20 juillet prochain. Il est accusé de faits présumés de « détournement de deniers privés ». En moins d’une année de service, il aurait détourné près de 10 millions de FCFA des recettes de son employeur.



Recruté en 2023 comme péager, P.M. Diallo aurait commencé ses agissements frauduleux seulement un mois après son embauche. Selon les éléments de l’enquête, il ouvrait la barrière de péage à certains véhicules sans enregistrer leur passage dans le système, tout en encaissant directement les sommes versées par les automobilistes.



L’affaire a été découverte le 24 avril 2024 lors d’un contrôle effectué à la gare de péage de Kirène, à Ndoyène. Des irrégularités constatées dans les recettes auraient poussé la direction à mettre en place un dispositif de surveillance ciblé. Les images de vidéosurveillance auraient alors révélé les manœuvres du mis en cause.



Après plusieurs vérifications, les responsables de la société auraient établi que les montants perçus n’étaient pas reversés dans les caisses. L’enquête interne, menée par les investigations de la Brigade de recherches de la gendarmerie, aurait permis d’évaluer le préjudice à 9 933 000 FCFA. Lors d’une perquisition menée à son domicile de Mbour, les enquêteurs auraient récupéré 645 000 FCFA, tandis que le reste des fonds demeure introuvable.



À la barre du Tribunal correctionnel de Mbour, P.M. Diallo aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le parquet général a requis une peine d’emprisonnement ferme ainsi qu’une amende, tandis que la SEGEA a sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



Le Tribunal correctionnel de Mbour a mis sa décision en délibéré. Le verdict sera rendu le 20 juillet prochain, d'après le journal L'Observateur.

