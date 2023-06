Voici le calendrier de déroulement des examens et concours scolaires, sessions de 2023

Le ministère de l'Education nationale a présenté le calendrier de déroulement des examens et concours scolaires, sessions de 2023. Le Certificat de Fin d'Etudes élémentaires (CFEE) et Concours d'Entrée en Sixième, sont fixés le mercredi 21 et le jeudi 22 juin 2023. Le Baccalauréat de l'Enseignement secondaire général, à partir du mardi 04 juillet 2023.



Et le Brevet de Fin d'Etudes moyennes (BFEM), à partir du mercredi 12 juillet 2023.

Dans le souci de mettre à la disposition des acteurs « toutes les ressources nécessaires à la bonne organisation des examens et concours, l'Office du Baccalauréat et la Direction des Examens et Concours mettront à disposition lesdites ressources selon la procédure habituelle».



Le ministère informe que les épreuves doivent être conservées dans des endroits sécurisés et récupérés, le moment venu, par les autorités scolaires en charge des examens susmentionnés.