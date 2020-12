Voici le tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Ligue des Champions

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League a eu lieu ce lundi en Suisse et a donné les huit affiches des huitièmes de finale de la compétition.

Le plus gros choc est sans aucun doute celui qui se jouera entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Quatre ans après la remontada historique du Barça, les deux équipes se retrouvent.

1. Borussia Monchengladbach - Manchester City

2. Lazio Rome - Bayern Munich

3. Atlético Madrid - Chelsea

4. RB Leipzig - Liverpool

5. Porto - Juventus

6. Barcelone - Paris Saint-Germain

7. Séville - Dortmund

8. Atalanta - Real Madrid