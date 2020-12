Vol HC 40 entre Paris et Dakar: un appareil d'Air Sénégal endommagé par un container

Mauvaise nouvelle pour les passagers qui devaient prendre, dimanche 27 décembre, le vol HC 40 entre Paris et Dakar. Selon un communiqué rendu public, Air Sénégal informe que leur appareil devant assurer ce voyage a été heurté pendant les opérations de manutention sur la plate-forme de Roissy Charles de Gaulle (à Paris). Avant d'assurer dans le document que «les opérations d’inspection et de maintenance de l’appareil sont en cours»,



La même source d'ajouter que «les passagers de ce vol sont pris en charge à l’hôtel et seront avisés de l’heure du départ . »