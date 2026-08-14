Vol HC216 Conakry-Dakar : Air Sénégal déroute l’appareil vers Nouakchott en raison de conditions météorologiques défavorables

Air Sénégal informe ses passagers que le vol HC216 Conakry-Dakar, dans la nuit du jeudi au vendredi 14 août 2026, a dû être dérouté vers Nouakchott, en raison de conditions météorologiques défavorables.



Dans un communiqué, la compagnie explique que « cette décision, prise pour des raisons de sécurité et conformément aux procédures opérationnelles en vigueur, est directement liée aux conditions météorologiques et est indépendante de la volonté de la compagnie ».



Elle précise que « les équipes d’Air Sénégal SA sont pleinement mobilisées » et mettent tout en œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais et limiter les conséquences pour les passagers concernés.



La compagnie présente par ailleurs « ses sincères excuses aux passagers impactés pour les désagréments occasionnés » et les remercie « pour leur compréhension, leur patience et leur confiance ».



Enfin, la Direction générale rappelle que « la sécurité des passagers et des équipages demeure sa priorité absolue » et assure qu’elle continuera à communiquer toute information utile sur l’évolution de la situation.