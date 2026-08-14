UGB de Saint-Louis : fermeture définitive des campus sociaux ce dimanche 16 août pour les vacances universitaires

Faisant suite aux décisions pédagogiques de l'université, la Direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a formalisé les modalités de libération des logements étudiants. Dans un communiqué publié ce 14 août 2026, l'instance annonce la fermeture imminente des campus sociaux.



Cette mesure découle directement des résolutions arrêtées par les autorités académiques. En effet, « le Conseil Académique de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a pris la résolution de cesser les activités d’enseignement et d’apprentissage, notamment en présentiel, pendant les vacances universitaires ». En conséquence, le Directeur du CROUS, Dr Babacar Diop, informe l'ensemble de la communauté étudiante que « la date de fermeture définitive des campus sociaux est fixée au dimanche 16 Août 2026 après le petit-déjeuner ».



Afin de préparer le site pour la prochaine rentrée, les autorités universitaires prévoient « des opérations de désinfection et des travaux d’entretien » tout au long de la pause académique. À ce titre, la direction invite fermement l'ensemble des étudiants résidents à libérer intégralement les lieux et à « ne laisser dans les chambres aucun objet ou matériel personnel ».