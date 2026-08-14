Diplomatie religieuse : Bassirou Diomaye Faye reçoit l'Imam Ratib de Médina Baye au Palais présidentiel

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce vendredi 14 août 2026 à Serigne Cheikh Tidiane Cissé, Imam Ratib de la Grande Mosquée de Médina Baye. Cette rencontre s'est tenue au Palais de la République dans le cadre d'une visite de courtoisie.



Selon la présidence de la République, cet entretien s'est déroulé dans un esprit de considération mutuelle entre le pouvoir exécutif et le guide religieux de Kaolack. À cette occasion, Serigne Cheikh Tidiane Cissé « a formulé des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal ». De son côté, le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude envers son hôte pour ce déplacement. Il a tenu à mettre en avant « la contribution essentielle des foyers religieux à la cohésion sociale et à l'éducation spirituelle de la Nation ».



En conclusion de ces échanges, le Chef de l'État a réaffirmé l'orientation des autorités centrales à maintenir un dialogue constant avec les dignitaires du pays, réitérant « l'engagement de l'État à demeurer aux côtés des familles religieuses du Sénégal ».