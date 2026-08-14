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Afrobasket U18 Féminin : le Mali dompte l’Égypte (57-55) et rejoint la finale



Afrobasket U18 Féminin : le Mali dompte l’Égypte (57-55) et rejoint la finale
Le Mali a battu l’Egypte sur le score de 57-55, ce vendredi 14 août 2026, à Treichville, en Côte d'Ivoire, en demi-finale de l'Afrobasket U18 féminin. 

Impériales tout au long de la compétition, les Maliennes confirment leur statut de favorites et valident leur billet pour la grande finale. Elles y croiseront le fer avec le vainqueur de l'autre demi-finale, qui opposera la Côte d'Ivoire au Nigeria. 
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Moussa Ndongo

Vendredi 14 Août 2026 - 18:58


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