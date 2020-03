Vol à l'arrachée à bord d'une moto: le jeune «Francenabé» va passer six mois à Rebeuss

Les vols commis par des individus à bord de motos sont récurrents et atterrissent souvent au tribunal. La condamnation, jeudi, du sieur Assane Ndiaye, qui a écopé de 6 mois de prison ferme, montre que ce phénomène est toujours prégnant. Venu au Sénégal depuis quelques mois en provenance de la France, ce jeune homme pourrait compromettre son avenir.



La plaignante, Mbène sarr, a eu la malchance de croiser sur le chemin son agresseur à hauteur de l’école « Japonaise » des Maristes. Ce jour-là, raconte-t-elle, ses agresseurs étaient deux sur une moto. le prévenu a réussi à lui chiper son portable de marque iPhone 6 vers les coups de 19 heures avant de disparaître. Le sac de la victime contenant la somme de 155 mille francs a également été emporté .



Devant les juges, Assane Ndiaye nie avoir pris le sac, avouant que c’est le passager qu’il transportait sur la moto qui a commis le vol. « C’est une de mes anciennes connaissances du nom de Kana qui a commis le vol », a prétendu le prévenu. Poursuivant, il soutient l’avoir pris en stop sur sa moto à la station EDK OIl et c’est en cours de route que son ami a commis vol. Surpris par le geste de son ami, avant qu’il ne lui demande les raisons de son comportement, il aurait été pris à partie par deux gaillards.



A en croire l’avocat de la partie civile, après que le prévenu a commis son acte, sa cliente n’avait que ses cordes vocales pour alerter les passants. Mbène sarr, par le biais de son avocat, a réclamé la somme d’un million de francs de dommages et intérêts pour toutes causes et préjudices subis. Selon l’avocat, sa cliente n’a pas varié dans ses déclarations depuis l’enquête préliminaire. « Le prévenu a lui-même reconnu l’existence du vol», dit-il. Le procureur a requis la condamnation de l’accusé à une peine de deux ans de prison et a payer 600.000 frs de dommages et intérêts car c’est un délinquant de mauvaise foi. « S’il n’avait rien à se reprocher, il n’aurait pas pris la fuite. Quant à la supposée perte de son argent, rien dans le procès-verbal ne montre qu’il avait la somme de 500.000 frs » a soutenu le maître des poursuites.



Quant à l’avocat de la défense, il a plaidé la relaxe de son client qui serait de bonne foi. « Ce qui est reproché à mon client n’est pas établi. Comment ce Kana-là a-t-il pu s’échapper devant cette foule ? Mon client a perdu ses 500 mille, son passeport. Il a été trompé par Kana, il n’y a pas eu de fuite. C’est un prévenu de très bonne foi», a plaidé l’avocat de la défense.

Après avoir demandé au juge de tendre la perche à son client, la robe noire a également sollicité une application extrêmement bienveillante de la loi pénale. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à deux ans de prison dont 6 mois ferme et à payer 500.000 francs de dommages et intérêts à la victime.



