Vol d’un « Laadoum » et 9 millions de F Cfa : un ancien militaire et ses complices risquent la perpétuité

Malang Goudiaby, Idrissa Camara et Moussa Bitèye, respectivement ancien militaire, tailleur et marchand ambulant, risquent la perpétuité. Ils ont été jugés mardi, devant la Chambre criminelle du tribunal de Dakar, pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade de violence et usage d’armes. Ils ont volé un mouton de race « laadoum » et 9 millions de F Cfa.



Après leur forfait commis dans la nuit du 8 au 9 mars 2020, les malfaiteurs ont eu un sérieux problème à propos du partage du butin. La répartition a terminé par une bagarre entre Bassirou Coly et Idrissa Camara. Coly assène un coup de machette son acolyte lui occasionnant des coups et blessures volontaires.



Selon L’As, l’ancien militaire a conseillé à la victime de déposer une plainte. Chose qu’elle a faite. Interrogé sur le différend qui l’oppose au sieur Camara, Idrissa Camara a révélé aux enquêteurs que cette bagarre a éclaté suite à un partage de butin provenant d’un vol de mouton.



« On avait cambriolé en 2013, à Keur Mbaye Fall, le multi-service dénommé « net Service ». On a emporté la somme de 9 millions de F Cfa. C’est le vigile et un ancien militaire qui nous avait filé des informations à savoir qu’il y avait de l’argent dans cette institution financière », a-t-il révélé à l’enquête préliminaire.



Dès la fin de sa déposition, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction, avec ses acolytes Malang Goudiaby et Mousssa Bitèye.



S’agissant des autres présumés voleurs, à savoir Bassirou Coly, Babacar Fall et Papa Bounama Diop, ont pris la fuite.



Dans son réquisitoire, le ministère public a requis la perpétuité contre les prévenus pour le cambriolage et 5 ans de travaux forcés pour le vol de bétail avant de demander la confusion des peines. Le délibéré est attendu le 19 janvier prochain.