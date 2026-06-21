Vol de 100 millions FCFA à Dakar : le fils du magistrat passe aux aveux et disculpe son père

Le fils du magistrat du Pool judiciaire financier (PJF), M. L. Sy, a avoué avoir menti lors de sa première audition et a formellement disculpé son père en révélant que « les 100 millions de francs CFA saisis proviennent en réalité du vol du véhicule d'un particulier ». Les investigations de la sûreté urbaine de Dakar établissent l'innocence totale du juge et confirment que l'argent appartient au plaignant A. Ndiaye, qui destinait initialement cette somme à l’achat d’une villa à Grand-Dakar pour un montant de 80 000 000 de francs CFA.



Le vol a été perpétré au rond-point Liberté 6 par l'élève A. Sarr (22 ans), un ami du fils du magistrat, qui s'est introduit dans l'habitacle sous prétexte d'admirer la voiture. En sortant, le suspect a discrètement maintenu une portière entrouverte pour neutraliser le système de verrouillage centralisé à distance actionné par le propriétaire, avant de revenir s'emparer du sac contenant les 100 millions de francs CFA. Constatant la disparition des fonds, la victime a déposé une plainte à la Division des investigations criminelles (DIC), selon les informations de Seneweb.



Avant leur interpellation dans un parking automobile, les quatre élèves poursuivis avaient déjà utilisé l'argent dérobé à A. Ndiaye pour acquérir une première voiture de luxe d'une valeur de 23 500 000 francs CFA au nom du fils du magistrat. C'est au moment où ils tentaient d'acheter un second véhicule que les policiers ont arrêté la bande en possession du reliquat des fonds, s'élevant à 25 475 000 francs CFA en espèces.