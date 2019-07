Vol supposé de « 80 Kg » de cocaïne au Port de Dakar : les mis en causes vers la chambre criminelle.

Le dossier sur la drogue «volée » au Port autonome de Dakar suite à la saisie record de 798 kilogrammes (Kg) de cocaïne a connu une avancée. En effet, le substitut du procureur de la République, en charge de cette affaire a bouclé son réquisitoire introductif et a visé le trafic de drogue.



L’accusation, qui pense que les présumés auteurs du « viol », Thior et Cie, avaient des ambitions commerciales, leur trace le chemin de la criminelle. Les mis en cause sont poursuivis pour les "délits d'association de malfaiteurs, contrebande, importation sans déclaration de marchandises, trafic international de drogue, complicité séditieuse pour conspiration interne en milieu portuaire avec un réseau organisé transfrontalier".