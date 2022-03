Vols de téléphone et de motos à Guédiawaye, Nord-Foire et Patte D'oie: la bande à Atoumane Tall neutralisée

La bande de malfaiteurs qui était au cœur de plusieurs cas de vols de motos et de téléphones à Nord-Foire, Guédiawaye, Patte d’Oie, des quartiers de Dakar, a été neutralisée par le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles assainies. Moustapha Tall, Ousmane Diouf et Atoumane Tall, présumé cerveau du groupe, ont été déférés devant le parquet. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit en réunion avec usage d’armes blanches et moyen de transport, menaces de mort et recel ».



Le 3 mars dernier, M.S.Diallo, livreur à Mendex, accompagné de son employeur M. J. Kambatou, a saisi le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles assainies d’une déclaration de vol de sa moto de marque Lifa 7.2, de couleur bleue, immatriculée AA416 666, rapporte Libération.



En effet, a-t-il raconté, dans la nuit du 02 au 03 mars 2022 vers 03 heures du matin, alors qu’il livrait une commande à Sicap Foire, deux individus à bord d’un scooter, armés de couteaux et de matraques électriques, l’ont intercepté à hauteur de la dibiterie Koromack Faye sise à Nord-Foire avant de réussir à se fondre dans la nature avec sa moto. Ce que les malfaiteurs ne savaient pas est que la moto volée était équipée d’un GPS.



Les policiers l’ont ainsi «tracée » aux Hlm Grand Yoff, ensuite à la Scat Urbam, Vdn, Nord Foire, Cambéréne 2- au domicile d’Atoumane Tall- et à la Cité Soprim où elle a été retrouvée entre les mains de Moustapha Tall, son neveu.



Les policiers ont interpellé, tour à tour, Atoumane Tall, Moustapha Tall et Ousmane Diouf entre la Cité Soprim et Cambéréne.