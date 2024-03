Vote de la loi d'amnistie : les députés de Yewwi pourfendent leurs collègues du PDS

Aussitôt après le communiqué du PDS disant que ses députés voteront la loi d’amnistie selon la position exprimée par les députés du groupe parlementaire Yewwi. Les députés de l’ex- Pastef ont opposé une réplique à leurs collègues libéraux.



Ainsi, commence leur missive, « c’est avec amusement que nous avons lu le communiqué du PDS qui sent à mille lieux le manque de sérieux et la manipulation ». Les députés de l’ex-Pastef ont réitéré leur différence idéologique et de principe « nous n’avons ni les mêmes convictions ni les mêmes trajectoires ».



Poursuivant leur argumentaire, les députés soutiennent, « nous concernant, nous ne nous occupons en rien de ce que font les autres, nos actes, nos positions et attitudes étant le fruit d’une analyse minutieuse de toutes les situations qui se présentent à nous ».



Se fiant à l’image de leur leader Ousmane Sonko, les députés de Yewwi concluent « nous n’avons jamais été demandeurs d’une loi d’amnistie et nous n’acceptons nullement que des causes soient plaidées en utilisant Ousmane Sonko comme prétexte».