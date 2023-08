Vote de la loi sur l’accès à l’information : le Sénégal traîne toujours les pieds

Alors que le processus a été lancé depuis maintenant 15 ans, le Sénégal traîne toujours les pieds et tarde toujours à adopter la loi sur l’accès à l’information. Le Forum Civil, en partenariat avec la Convention des jeunes reporters et l’Article 19, a initié un atelier pour revisiter avec les journalistes le contenu de l’avant-projet sur l’accès de l’information qui a subi des transformations.



Selon L’AS Quotidien qui donne l’information, en Afrique de l’Ouest, il n’y a que le Sénégal qui n’a pas encore adopté cette loi. En effet, cette loi est importante, car elle permet la transparence et la reddition des comptes. Et au cours de cet atelier, le coordonnateur adjoint du Forum Civil, Matar Fall a déclaré : « Le processus a été lancé depuis une quinzaine d’années ; jusqu’à présent, nous n’avons pas une loi sur l’accès à l’information. Confiant de l’importance que pourrait avoir cette loi notamment pour le travail des journalistes, le Forum civil qui a initié cette rencontre avec l’ONG Article 19 sont les deux premières organisations de la société civile à initier le processus pour l’adoption d’une loi sur l’accès à l’information. »



Pour sa part, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Crjs) Migui Maram Ndiaye estime que son organisation accorde une place importante à la liberté de la presse sans laquelle il est difficile, voire même impossible de parler de démocratie dans un pays.



« Mais avant de prétendre à cette liberté il faut d’abord disposer d’informations. C’est le sens de cet atelier qui nous réunit. Nous avons fait le tour du Sénégal de cette loi avec les confrères qui sont à Dakar et à l’intérieur du pays. A l’issue de cet atelier un mémorandum a été rédigé pour inviter les autorités à accélérer le vote de cette » prône-t-il.



Au terme de l'atelier, les participants ont profité de l’occasion pour demander à l’Etat de « permettre aux acteurs de médias » d’avoir la mouture, afin d’apprécier le contenu de cette loi avant son vote à l’Assemblée nationale.